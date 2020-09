Ragusa - Un 57enne vittoriese ricoverato all'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa è morto stamani in seguito alle complicanze dovute alla affezione da Coronavirus. Si tratta di uno dei due pazienti ricoverati in Rianimazione. Dopo l'anziana 79enne di Modica, deceduta ieri all'ospedale San Marco di Catania, la provincia di Ragusa conta due morti in due giorni.

L'uomo aveva patologie pregresse e un quadro clinico complicato.