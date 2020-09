Coronavirus: 114 nuovi casi in Sicilia

PALERMO, 05 SET Sono 114 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Un uomo di 57 anni è morto ieri a Ragusa: sono 289 le persone decedute, dall'inizio della pandemia, positive al covid19. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Dei 114 positivi 9 sono migranti a bordo della nave Allegra al porto di Palermo, una donna incinta è stata portata in ospedale proprio in queste ore.

Attualmente ci sono 1.343 positivi di cui 88 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva e 1243 in isolamento domiciliare. (ANSA).