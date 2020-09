37 nuovi positivi in Sicilia

Scende parecchio rispetto a ieri, il numero dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Dopo il "botto" dei 114 casi di ieri, il bollettino di oggi del Ministero della Salute dichiara 37 nuovi positivi. Due di questi sono migranti ospiti dei centri di accoglienza di Lampedusa e Catania, come comunica la Regione.

Il numero dei ricoverati è più o meno stabile, 99 persone, una in meno di ieri: tredici di questi in terapia intensiva, uno in più di ieri. Due in meno, invece, da 88 a 86, i ricoverati con sintomi. Sono 46 in più i malati guariti o dimessi dall'ospedale, il totale dei positivi in Sicilia è di 1334 persone.