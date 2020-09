Palazzolo Acreide - Incidente mortale, oggi, nella prima serata, sulla Ss 124 in territorio di Palazzolo Acreide. Ad avere la peggio un motociclista 20enne, il quale avrebbe perso il controllo della moto per poi urtare in maniera letale. Ancora da ricostruire la dinamica esatta dei fatti.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso.