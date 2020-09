La barca si capovolge, i turisti finiscono in acqua

Portopalo di Capo Passero - Momenti di panico per una decina di turisti finiti in mare con una barchetta in vetroresina, mentre facevano rientro dall'isola di Capo Passero. Erano le 19, quando la 'navetta' che fa la spola da Capo Passero a Portopalo, che si trovava a pochi metri da Scalo Mandria, si è capovolta e tutti gli occupanti sono finiti in mare. Scattato l'allarme, a Portopalo sono arrivate cinque autoambulanze ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per un uomo ferito.