Coronavirus: 49 nuovi casi positivi in Sicilia

PALERMO, 07 SET Sono 49 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono a 101 le persone ricoverate, ma restano 13 quelle che necessitano di cure in terapia intensiva. Nel complesso salgono a 1.379 gli attuali positivi attivi nell'isola, 1.265 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Ci sono, comunque, 4 guariti da registrare Sono stati eseguiti 2.333 tamponi che portano il totale a oltre 375.800. Sul fronte della distribuzione provinciale si registrano 12 casi a Catania, 5 a Messina, 28 a Palermo fra i quali 15 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, 2 a Ragusa e uno a Siracusa. (ANSA).