Covid, ispicese positivo, ricoverato a Ragusa

Ispica - Nuovo caso di positività al Coronavirus. Si tratta di un Ispica se di 56 anni che è stato ricoverato al “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa. L’uomo sarebbe entrato in contatto con un positivo durante una vacanza. Dopo una settimana di febbre è stato ricoverato all’’Ospedale ”Maggiore” di Modica da dove è stato trasferito nel nosocomio ragusano. In tutto sono otto i ricoverati: sette in malattie Infettive e uno in terapia intensiva.