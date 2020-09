Il 20enne morto in moto è Fabio Milazzo

Palazzolo Acreide - La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla morte di Fabio Milazzo, il giovane centauro che ieri ha perso la vita sulla SS124 Palazzolo Acreide – Buccheri. Il 20enne (li avrebbe compiuti il 25 ottobre) avrebbe perso il controllo del mezzo imboccando una curva ed è finito contro il guard rail, ma saranno i Carabinieri di Palazzolo a ricostruire la dinamica risalendo alle cause del fatale incidente.

News Correlate Incidente mortale in moto, perde la vita un 20enne

La vittima stava viaggiando in sella alla sua moto di grossa cilindrata e da poco si era lasciato alle spalle il centro abitato di Palazzolo Acreide per dirigersi verso Buccheri. Il ragazzo ha quindi imboccato un curvone e quando stava per uscirne per immettersi sul rettilineo, ha perso il controllo della moto, scivolando per decine di metri. La sua corsa è finita contro il guard rail. A nulla è valso avere indossato il casco di protezione. L’impatto contro la barriera di metallo è stato violento e per il centauro non c’è stato nulla da fare. Il primo a soccorrerlo è stato l’amico con cui aveva intrapreso la gita fuori porta. Lo seguiva a ruota e ha vissuto tutte le fasi drammatiche dell’incidente.

Sul posto è accorsa un’ambiulanza del 118 ma la vittima ha perso la vita praticamente sul colpo.