Sicilia, 49 nuovi positivi, 2 a Ragusa

Ragusa - Sono 49 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, ben 12 in più rispetto alla giornata di ieri e addirittura con meno tamponi: 2333 contro i 2700 di ieri. Quindici positivi sono migranti all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Il totale dei positivi in Sicilia dall'inizio della pandemia è di 4765.

Sul fronte della distribuzione provinciale si registrano 12 casi a Catania, 5 a Messina, 28 a Palermo (fra i quali 15 migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa), 2 a Ragusa e uno a Siracusa. Attualmente ci sono 101 persone ricoverate in ospedale (+15), 13 in terapia intensiva, 1.265 in isolamento domiciliare per un totale di 1379 positivi. I guariti sono 3097. Rimangono invariati i decessi: 289.

A livello nazionale calano ancora i contagi, sono 1.108 (ieri 1.297) ma ci sono da registrare 12 morti nelle ultime 24 ore. Il totale di positivi sale a 278.784 mentre le vittime salgono ad un totale di 35.553.

I guariti nelle 24 ore sono 223 (ieri 406), 210.238 in tutto. Il numero delle persone attualmente positive sale di 915 unità e arriva a 32.993. I tamponi sono però in netto calo, secondo i dati del ministero della Salute ne sono stati effettuati 52.553, quasi 25 mila meno del giorno precedente.