Covid, tre positivi a Chiaramonte

Chiaramonte Gulfi - "A Chiaramonte attualmente vi sono tre cittadini positivi al coronavirus e posti in isolamento". A renderlo noto è il sindaco Iano Gurrieri. "Mi preme informare la cittadinanza che le condizioni di salute dei soggetti contagiati sono buone e che la situazione è sotto controllo essendo stati immediatamente attuati tutti i protocolli di sicurezza previsti, che consentiranno di verificare anche le condizioni di salute delle persone con cui tali cittadini hanno avuto di recente contatto, nonché dei relativi familiari. Pur invitando tutti alla massima prudenza e al rispetto delle misure di distanziamento e precauzione, come d’altronde sinora fatto da tutta la cittadinanza, non c’è alcun motivo di preoccupazione. Sarà mia cura, nel rispetto della privacy dovuta in queste circostanze, informare la cittadinanza sull’evolversi della situazione sino alla completa risoluzione della problematica".