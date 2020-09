Donna si sente male sugli scogli del Plemmirio

Siracusa - Una ragazza si è infortunata, E non è difficile al varco degli Zaffiri. Oggi pomeriggio i vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti al Plemmirio, nei pressi del varco n. 28, con accesso da via degli Zaffiri, in soccorso di una giovane donna infortunatasi nella scogliera. I pompieri dopo avere assicurato la donna in una barella di soccorso, l’hanno portata al piano stradale superando in sicurezza un dislivello di oltre 5 metri e l’hanno consegnata ai sanitari del 118. Presente anche la guardia costiera a bordo di un gommone. I vigili del fuoco hanno infine segnalato agli enti competenti le criticità del tratto di costa per l’incolumità dei fruitori.