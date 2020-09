106 nuovi contagi in Sicilia, 5 a Ragusa

Ragusa - L'incremento di casi di coronavirus in Sicilia ormai dura da giorni, ma non si superavano 100 contagi in un solo giorno da diversi tempo. E invece, dopo i 77 positivi di ieri, nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 106 nuove infezioni. Tutto ciò in un quadro di generale aumento di contagi in tutta Italia.

La curva epidemiologica comincia quindi a impennarsi pericolosamente secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute che riporta un generale incremento non solo di casi ma anche di ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, proprio alla vigilia dell'apertura delle scuole.

Gli ultimi 106 casi in sicilia sono stati riscontrati a fronte di 4.607 tamponi (più o meno come il giorno precedente) e portano il numero degli attuali positivi nell'Isola a 1.603, di cui 1.477 in isolamento domiciliare, 108 ricoverati in ospedale con sintomi (3 più di ieri) e 18 ricoverati gravi in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri). Il numero totale di casi di coronavirus in Sicilia dall'inizio della pandemia è invece di 5.032, le guarigioni sono 3.140 (30 più di ieri) e i decessi sono fermi a 289.