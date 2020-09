Coronavirus: 104 nuovi casi positivi in Sicilia

PALERMO, 11 SET Sono 104 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Sale a 129 il totale delle persone ricoverate 112 delle quali in regime ordinario e a 17 il numero di quelle che necessitano di cure in terapia intensiva, una in meno rispetto a ieri quando si è toccato il massimo del dopo lockdown. Di questi 104 nuovi contagi 11 sono migranti. In totale sale a 1.706 il numero degli attuali positivi attivi nell'isola, 1.577 dei quali in regime di isolamento domiciliare oltre 129 ricoverati. E' stato eseguito un numero di tamponi leggermente inferiore rispetto a ieri, 4.212 che portano il totale a quasi 394.000. Resta fermo a 289 il totale delle vittime dell'epidemia nell'isola.

Sul fronte della divisione territoriale ancora la Sicilia occidentale ha il maggior numero di casi con 36 nel palermitano e 31 nel trapanese. C'è poi la provincia di Catania con 12 contagi e quella di Siracusa sempre con 12 (11 sono migranti).

Seguono Ragusa e Messina ciascuna con 5 nuovi casi, Enna con 2 e Agrigento con un solo nuovo caso. (ANSA).