Fulmine devasta casa, anziana si salva per un miracolo

Rosolini - Momenti di terrore sabato pomeriggio a Rosolini, verso le 14,30. Sulla città impazzava un temporale accompagnato da fulmini e tuoni. La tragedia, però, è stata solo sfiorata quando un fulmine è entrato in un appartamento al primo piano di via Carducci. La saetta è stata devastante e ha distrutto l'abitazione dove viveva un'anziana signora. La donna è riuscita ad abbandonare la casa in tempo utile. In casa è scoppiato un incendio e sono stati i vicini di casa a fare scattare l'allarme. Sono stati i pompieri a circoscrivere il fuoco evitando che le fiamme potessero propagarsi negli edifici vicini.