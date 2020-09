Coronavirus: 61 i nuovi casi in Sicilia

PALERMO, 13 SET Sono 61 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Tra questi ci sono 3 migranti, 1 a Siracusa e 2 a Ragusa. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.793 positivi di cui 120 ricoverati in ospedale, 17 in terapia intensiva e 1656 in isolamento domiciliare, per un totale di 5241 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti sono 14 e dall'inizio della pandemia sono 3.158 quelli. I tamponi eseguiti sono 2726. I decessi salgono a 290 con un uomo di Messina morto in ospedale a Catania. I 61 nuovi positivi sono così divisi nelle province 2 ad Agrigento, 26 a Catania, 2 a Enna, 25 a Palermo, 2 Ragusa, 4 Siracusa.

