In Sicilia 61 nuovi contagi, 4 a Ragusa

Ragusa - Sono 61 i nuovi casi coronavirus diagnosticati in Sicilia nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. Un rialzo quindi dopo i 44 casi di ieri che erano però stati registrati fronte di oltre 4.000 tamponi processati dal sistema sanitario regionale. Stavolta invece, come avviene solitamente nel weekend, c'è stato un netto calo nei test: 2.726 quelli effettuati. Da segnalare anche la ripresa dei decessi che nel bollettino passano da 289 a 290 sebbene siano state due le vittime segnalate oggi a Palermo.

I 61 nuovi contagi portano il totale degli attuali positivi in Sicilia a 1.793 (ieri erano 1.747), di cui 1.656 in isolamento domiciliare, 120 ricoverati in ospedale con sintomi (+4 rispetto a ieri) e 17 gravi ricoverati in Terapia intensiva (1 in meno di ieri).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia sono invece 5.241, le guarigioni sono 3.158 (14 in più di ieri), mentre i decessi come detto salgono a 290 in attesa probabilmente di un tampone post mortem che possa confermare o meno la vittima in più segnalata a Palermo.

Per quanto riguarda invece la distribuzione geografica dei casi, è Catania la città che fa registrare l'incremento maggiore, con 26 nuovi contagi, poi c'è Palermo con 25, Siracusa con 4, Enna, Ragusa e Agrigento con 2, mentre le altre province non fanno registrare nuovi positivi. La Regione siciliana comunica che dei 61 positivi di oggi, 3 sono migranti (1 a Siracusa e 2 a Ragusa).