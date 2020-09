Ragusa, il principio di Archimede. VIDEO

Ragusa - Via Archimede a Ragusa, settembre. Come ogni anno alle prime piogge autunnali la strada, centralissima, e essenziale alla circolazione del capoluogo, diventa un fiume, con zampilli aggettanti sulle auto. Le foto e i video diventano occasione di strumentalizzazione politica, per attaccare l'amministrazione di turno. Ma quando una città non riesce a dotarsi di un collettore di acque bianche in un quartiere così baricentrico, è tutta la politica, quella degli ultimi decenni, che ha fallito. La foto e il video documenta via Vittorio Veneto, ma poco conta. Quando piove Ragusa diventa un fiume d'acqua.