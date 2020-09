Piove e Catania finisce sott'acqua. VIDEO

Catania - Intense piogge accompagnate da forti raffiche di vento da stamane stanno interessando la provincia di Catania causando danni. I vigili del fuoco sono intervenuti in una decina di casi soprattutto per salvare persone rimaste bloccate nelle auto in panne e per allagamenti in abitazioni e locali a piano terra o sotto il livello stradale.

Tutte le squadre del comando provinciale dei Vigili del di Catania e dei distaccamenti cittadini sono impegnate nell’area metropolitana, nella Zona Industriale e nell’area di Piano Tavola, a Misterbianco. Al momento sono circa 30 le richieste di intervento in attesa di essere espletate.

Il meteo dice però che la situazione è in netto miglioramento salvo residui fenomeni con locali precipitazioni che - secondo centrometeoitaliano.it potrebbero verificarsi sino a domani quando dal pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno stabili con cieli poco nuvolosi su tutta la regione siciliana. Nel resto della settimana è invece previsto un ritorno dell'estate con temperature massime sui 30 gradi nonostante un po' di nuvolosità sparsa almeno fino al prossimo weekend.