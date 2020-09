L'estate in Sicilia di Clizia Incorvaia. FOTO

Siracusa - Gran parte delle sue vacanze estive Clizia Incorvaia le ha trascorse in Sicilia. Con Paolo Ciavarro, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip, i primi scatti a maggio ad Agrigento, terra natia della showgirl e influencer ex di Francesco Sarcina, cantante del gruppo Le Vibrazioni, da cui ha avuto la figlia Nina. I due fidanzati si erano ritrovati proprio in Sicilia dopo il lungo lockdown, trascorso separatamente anche perchè Clizia aveva lasciato la Casa più spiata d'Italia, ancor prima di Paolo. L'amore ha superato a pieni voti la prova estate; una lunga estate calda vissuta tra Linosa, Salina, Lampedusa, Ponza, Cortina d'Ampezzo dove la coppia ha ritrovato il loro Cupido, Alfonso Signorini. Clizia Incorvaia è stata anche a Siracusa, con la sua bambina, in un rinomato resort. Il feeling tra i due appare sempre molto forte e non solo. A giudicare da una delle ultime foto postate su Instagram, pare ci sia un'intesa consolidata anche l'influencer agrigentina e la madre di Paolo, l'attrice Eleonora Giorgi.