Lascia 5 figli il 35enne morto oggi in un incidente

Paternò - Lascia cinque figli l'operatore agricolo morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina verso le 7,30 sulla strada Statale 284, Occidentale Etnea, tra Paternò e Adrano. Lo scontro tra due grossi automezzi è stato micidiale ed uno dei due conducenti, Sebastiano Orazio Corsaro è morto intrappolato tra le lamiere. La vittima aveva 35 anni ed era originario di Augusta, abitava ad Adrano, con la moglie ed i suoi 5 figli.

L'incidente si è verificato in contrada Scalilli. Sul posto sono interventui i vigili del fuoco che hanno estratto l'autotrasportatore fuori dalle lamiere contorte per affidarlo ai soccorritori. A nulla sono serviti gli sforzi dei medici del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare Corsaro. Illeso il conducente dell'altro mezzo. Sul posto per le indagini, i carabinieri della Compagnia di Paternò.

Tanti i messaggi di cordoglio e dolore apparsi in mattinata sui social a seguito della diffusione della notizia. “Riposa in pace Orazio, mi mancheranno tutti quei giorni che ci vedevamo al bar. Ti voglio bene“, scrive su Facebook l’amico Alfio. “Eri una bravissima persona e sempre sorridente“, ricorda invece Rosario.