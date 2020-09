Atteso un ciclone a ridosso della Sicilia

Il "mostro" di fine estate sullo Jonio. Il mare caldo, l'insistenza di una goccia fredda in quota sulla medesima zona, ha finito per scavare una depressione anche al suolo. In questo modo navigare sul Mar Jonio in mezzo al diluvio diventerà difficile. Forti temporali infatti si abbatteranno in mare aperto, andando a coinvolgere anche la Sicilia orientale e la Calabria jonica nella giornata di giovedì

Il ciclone punterà la Grecia, che raggiungerà tra venerdì e sabato, portando intenso maltempo. L'instabilità sul nostro Paese sarà invece limitata a qualche formazione temporalesca sulle zone interne durante le ore pomeridiane e ancora a qualche focolaio a ridosso della Sicilia e della Calabria, ma nulla di più. Per il resto prevarrà il sole con caldo moderato.