Nuova allerta meteo in Sicilia

Allerta meteo gialla domani per parte della Sicilia. Previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Lo ha reso noto la Protezione civile regionale. "Dal pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre 2020, e per le successive 24-30 ore - si legge nel bollettino - si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca o localmente di burrasca forte, sui settori ionici, con possibili mareggiate sulle coste esposte".