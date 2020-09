Scontro tra due auto: 4 feriti, due gravi

Viagrande - Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Viagrande. Per ragioni ancora da accertare due auto - una Volkswagen Polo e una Mercedes classe A - si sono scontrate all'incrocio tra via Poio e via Michelangelo Buonarroti. Nel violento impatto tra le due autovetture, che si sono scontate frontalmente prima di carambolare tra muretti e marciapiede, tutti i 4 occupanti occupanti sono rimasti feriti.

Per estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle auto è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale. Intervenuto anche un elicottero e due ambulanze del Servizio 118. Dalle notizie che arrivano dagli ospedali, i feriti più gravi sono la conducente della Volkswagen Polo ed il passeggero anteriore della Mercedes: sarebbe entrambi in condizioni gravi.