Ragusa, matrimonio con un positivo

Ragusa - Aveva preso parte nei giorni scorsi ad un matrimonio celebrato a Ragusa. Una donna, invitata alle nozze, è risultata positiva al Covid-19 dopo essersi sottoposta al tampone, motivo per cui è scattata la corsa alla perimetrazione epidemiologica delle persone che avevano preso parte alla festa, sposi compresi.

Le autorità sanitarie hanno avviato lo screening degli invitati al matrimonio per tracciare l’eventuale catena di contagi. Gli invitati sono stati posti in sorveglianza attiva per monitorare il loro stato di salute.

Le persone coinvolte saranno sottoposte a tampone mentre si stanno accertando i contatti che ha avuto la donna, dalla data delle nozze in avanti.

Sarebbero diverse decine le persone che avrebbero preso parte alla festa di nozze. Dopo la notizia che uno degli invitati è risultato positivo al coronavirus, alcuni si sono sottoposti spontanemanente al tampone, mentre altri si sono posti volontariamente in isolamento fiduciario in attesa di sottoporsi all’esame. Ragusanews prosegue l'opera di supplenza nell'informazione in questa provincia.