98 nuovi positivi in Sicilia

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi sabato 19 settembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi in Sicilia sono 98, portando il totale da inizio epidemia a 5.846.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 429.143: attualmente positive sono 2.232 persone, con un’aumento di 98 pazienti attualmente contagiati dal Covid-19. Nessun nuovo decesso, quindi il totale delle vittime in Sicilia resta a 296. I guariti ammontano invece a 3.318, 64 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali 2.232 positivi, 191 pazienti sono ricoverati con sintomi, 13 sono in terapia intensiva (-2). La Regione Sicilia comunica che dei 98 nuovi casi positivi di oggi, 1 è migrante.