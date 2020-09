Il piromane è tornato a Casuzze

Santa Croce Camerina- Un grave incendio doloso ha incenerito l’ultimo lembo di macchia mediterranea in località Baia Azzurra a Casuzze.

Inquietante nella dinamica messa a punto dall’incendiario e/o incendiari che prima con preordinata condotta hanno falciato la vegetazione e subito dopo, nottetempo hanno ripetutamente appiccato il fuoco all’ultimo presidio di rare essenze arbustive che rigogliose crescevano sulle dune di detta località balneare.

L’azione del piromane e/o dei piromani è oltremodo inquietante visto che, per ben quattro volte, di notte, sono entrati in azione. Grazie a un residente, proprietario di un’abitazione, che lambisce l’aria incendiata, e ai volontari del WWF che stanno presidiando un nido di tartarughe poco lontano, sono stati allertati i vigili del fuoco che sono prontamente accorsi impedendo alle fiamme di scongiurare danni maggiori anche alle auto parcheggiate e alle abitazioni limitrofe.



Sul luogo, a prova dell’azione dolosa, sono rimasti bottiglie e contenitori, usati per contenere il liquido infiammabile, accendini, esche ed attizzatoi.

Non si esclude che l’ignoto o gli ignoti sconsiderati incendiari si possano ripetere nella criminale azione visto che hanno già colpito per ben quattro volte tutte col favore delle tenebre.