Sveglio dopo due mesi di coma: grazie per aver pregato per me

Acireale - Albertino Sapuppo è il giovane 27enne che la sera del 14 luglio scorso, nella strada provinciale per Riposto all’altezza del bivio per Santa Maria la Scala è rimasto vittima di un gravissimo incidente.

Del grave incidente di quella sera Albertino non ricorda nulla, tranne che di essere uscito da casa con la sua Vespa e, di essersi svegliato poi in terapia intensiva, riuscendo a muovere solo gli occhi. Ora è in netta ripresa e parla: "So di certo che in tanti hanno pregato per il mio ritorno alla vita, la mia famiglia, i miei amici A loro dico grazie".