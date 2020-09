Coronavirus: 75 nuovi positivi in Sicilia

PALERMO, 21 SET Sono 75 i nuovi casi nell'isola nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono complessivamente 2348 positivi attivi di cui 217 ricoverati in ospedale, 14 dei quali in terapia intensiva e 203 in regime di ricovero ordinario.

Salgono a 299 i pazienti deceduti che erano positivi al coronavirus dall'inizio dell'epidemia nell'isola. I morti sono 2 a Palermo e 1 a Catania. Nel capoluogo si tratta di un ultranovantenne della provincia di Trapani e di un ottantenne Palermitano così come ottantenne è anche la vittima di Catania.

