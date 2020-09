Sicilia, nonnina va a votare a 107 anni

Palazzolo Acreide - Vincenza Mallo ha 107 anni, è nata nel 1913, è di Buscemi ma vive a palazzolo Acreide. Ha voluto votare per il referendum optando per il voto a domicilio. La signora Vincenza segue la vita politica italiana e ha voluto esercitare il proprio diritto di voto, ben ricordando i tempi in cui questo era negato alle donne.