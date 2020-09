Sicilia, 75 nuovi casi, tre morti

Sembra calare la curva dei contagi da coronavirus in Sicilia dopo alcuni giorni con numeri a tre cifre. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero delle Salute sono stati diagnosticati 75 nuovi cas (ieri erano 116). Al numero dei contagi giornalieri si affianca però ancora un calo di tamponi effettuati: solo 3.102 quelli processati dal sistema sanitario regionale. Da segnalare purtroppo però altri tre morti nell'Isola per Covid-19.

I nuovi 75 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi a 2.348 (ieri erano 2.316), di cui 2.131 in isolamento domiciliare (ieri erano 2.109), 203 ricoverati in ospedale con sintomi (+9 rispetto a ieri) e 14 gravi ricoverati in Terapia intensiva (+1 rispetto a ieri)

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono invece 6.037 (ieri erano 5.962), le guarigioni sono 3.390 (40 in più di ieri), mentre i decessi restano salgono a 299.

La Regione siciliana ha comunicato al ministero che dei 75 nuovi casi positivi di oggi, 21 sono ospiti della missione "Biagio Conte" di Palermo. Ed è proprio il capoluogo siciliano che fa registrare il maggior incremento di casi (come avviene ormai da diversi giorni). Sono infatti 43 i casi registrati a Palermo, 13 a Caltanissetta, 6 a Catania, 5 a Messina, 3 a Ragusa, 2 a Siracusa, 2 a Trapani, 1 ad Agrigento e 0 ad Enna.