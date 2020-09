Sicilia, scontro fra auto e fuoristrada, un morto, quattro feriti

Caccamo, Palermo - Un morto e tre feriti in un incidente stradale. Vincenzo Muriella, 76 anni, è morto in un incidente stradale a Caccamo, in provincia di Palermo, nello scontro tra una Fiat Punto e un fuoristrada, in contrada Mascarella. La moglie della vittima è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Ci sono altri tre feriti. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale Cimino di Termini Imerese. Le indagini sono condotte dai carabinieri.