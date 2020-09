4 positivi nuovi positivi a Ragusa, uno positivizzato dopo operazione

Ragusa - Sono quattro i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Ragusa. Uno dei quattro, un uomo, è diventato positivo dopo aver subito un intervento chirurgico all'ospedale Giovanni Paolo II.

In totale sono 99 i positivi in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in malattie infettivi al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla e un paziente in terapia intensiva sempre all’Ompa di Ragusa. I dati maggiori si registrano a Ragusa che conta 56 positivi, seguita da Vittoria con 17. Giarratana invece, si conferma unico comune Covidfree. Nello specifico a Chiaramonte e Comiso un positivo, a Ispica 5, a Monterosso Almo e Pozzallo 2, a Santa Croce Camerina 4, a Scicli sono 5, a Vittoria 17 e a Modica 6.