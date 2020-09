ìAvola - Tutela e valorizzazione dei prodotti locali al centro della 4^ festa della Mandorla e del Nero D’Avola in programma in città, nel Centro culturale giovanile Falcone Borsellino, sabato 10 e domenica 11 ottobre. Nell’ambito della manifestazione, patrocinata anche dal l’assessorato regionale del Turismo, è infatti previsto un tavolo tecnico su “Il ruolo della DE.CO e la valorizzazione dei prodotti locali” con testimonianze e interventi

Un momento per fare il punto della situazione su traguardi e criticità registrati nel percorso di promozione e salvaguardia di quelli che rappresentano il fiore all’occhiello del territorio, come la mandorla e il Nero d’Avola. All’incontro parteciperà non a caso anche il deputato regionale Rossana Cannata, componente della commissione Attività produttive, per raccogliere e farsi portavoce di ulteriori istanze del territorio essendosi già dimostrata sensibile e vicina nella valorizzazione e tutela dei prodotti locali

Ma la due giorni di festa prevedono anche degustazioni di prodotti locali e momenti di cultura e spettacolo. Tra questi: l’evento musicale a cura della Banda di Avola, la presentazione del libro “Donnafugata” alla presenza di Mario Incudine e Aurora Miriam Scala e un momento musicale a cura di Mario Incudine. Per l’ingresso all’evento è obbligatoria la prenotazione: info cell. 3392619591 email - sviluppo.economico@comune.avola.sr