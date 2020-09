Crolla un cornicione, evacuate 11 abitazioni e una farmacia

Catania - I Vigili del fuoco sono intervenuti stamane a Catania per il crollo di parte del cornicione di un edificio di tre piani di via Naumachia. Il crollo ha evidenziato problemi strutturali ed i pompieri hanno fatto evacuare to tutto l'edificio, in totale 11 abitazioni ed un garage. Alcune abitazioni sono state evacuate ed una farmacia chiusa in via precauzionale dai vigili del fuoco a Catania, in via del Principe, in seguito di una verifica statica di un edificio in muratura che presenterebbe un dissesto statico che deve essere più accuratamente verificato, condotta insieme con i tecnici dell'Ufficio di Protezione civile del Comune.