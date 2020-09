Un pozzallese nella nave bloccata da tre mesi in Cina

Pozzallo - Soltanto oggi si è diffusa la notizia, da fonti di stampa, che è bloccata in Cina da tre mesi una nave italiana con a bordo 6 italiani, tra cui un pozzallese.

Il mercantile M/N Mba Giovanni, battente bandiera italiana, è fermo all’esterno del porto di Huangua, nel Mar Giallo, perché la Cina a causa della pandemia da Covid-19 non consente la sostituzione dell’equipaggio, né permette che l’imbarcazione possa scaricare il contenuto delle stive e dirigersi altrove.

A bordo ci sono 19 persone di equipaggio, 13 filippini e sei italiani, tra cui appunto il secondo ufficiale di macchina pozzallese.

“Non appena ho appreso la notizia – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – mi sono immediatamente messo in contatto con la Farnesina per conoscere la situazione nella quale si trova l’equipaggio”.

“Da parte del Ministero degli Esteri mi è stato assicurato che – prosegue il primo cittadino di Pozzallo – la situazione è monitorata continuamente e si sta operando attraverso i canali diplomatici per liberare i componenti dell’equipaggio”.

“Ho avuto anche rassicurazioni che fra pochi giorni – conclude Ammatuna – riceverò notizie più dettagliate, sperando che siano positive e che al più presto tutto l’equipaggio ed in particolar modo il nostro concittadino possano tornare alle proprie case”.