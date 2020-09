Ragusa, una mostra sull'educazione nel Dopoguerra

ìRagusa - In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio promossa dal superiore Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, sabato 26 settembre, vi sarà un’apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Ragusa, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Nell’occasione sarà inaugurata la Mostra documentaria “Educazione e assistenza nel Dopoguerra”.