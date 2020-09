Gianni Morandi turista a Palermo. FOTO

Palermo - Continua il giro palermitano di Gianni Morandi (Monghidoro, 1944), che posta una foto scattata davanti al Teatro Massimo Palermo insieme ad Anna, sua moglie. "24 settembre. Giornate sempre belle a Palermo, tante cose da vedere, altre da rivedere, poi panelle, cannoli, crocchette e pane con la milza da assaggiare... Autoscatto davanti al Teatro Massimo".

Morandi scopre il Castello della Zisa: "Palermo è una splendida città. Ci vengo da più di cinquant’anni ma non avevo mai visitato uno dei suoi gioielli, il Castello della Zisa, costruito dagli arabi novecento anni fa. Una meraviglia fra le tante, in questa città... Foto di Anna". Come dargli torto. Poi altri due scatti: uno mentre si trova a Villa Garibaldi, in piazza Marina, e l'altro mentre gusta prelibatezze - rigorosamente sicule - da Sicilò Tutticrudi in via Messina".