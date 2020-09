Monsignor Guccione ha compiuto 100 anni

Modica - Monsignor Francesco Guccione, già vicario generale della diocesi di Noto, ha compiuto oggi 100 anni.

Per desiderio del Vescovo Mons. Antonio Staglianò e di molti presbiteri e laici, tale ricorrenza è stata ricordata, con una Messa di ringraziamento, presso la cappella dell' Istituto “P. Giacomo Cusmano” al Boccone del Povero di Modica, dove attualmente risiede monsignor Guccione.

“Ringraziamo il Signore ‘con’ e ‘per’ Mons. Guccione - ha dichiarato in una nota della Curia il vicario generale, monsignor Angelo Giurdanella - per il suo intenso e lungo servizio di presbitero alla nostra Chiesa: prima padre spirituale, poi rettore in Seminario e per 40 anni vicario generale, servendo con fedeltà, abnegazione e umiltà i Vescovi che si sono succeduti, con attenta obbedienza al magistero del Papa e del Vescovo. È stato anche il primo direttore della Caritas diocesana, delegato vescovile per la vita consacrata e uno dei moderatori del Sinodo diocesano. Sacerdote mite e buono, ha fatto suoi i sentimenti di Cristo Gesù, lasciandosi abitare dal ‘pensiero di Dio’.

Tutti gli siamo debitori per la testimonianza di fede e l'esempio di vita che continua a donarci e per questo gli esprimiamo la nostra corale gratitudine e facciamo della sua ‘bella testimonianza’ una luce per i nostri passi”.