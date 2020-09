Palermo, crolla un cornicione: passante ferito

Palermo - Un cornicione è crollato da un palazzo in via Mario Muta a Palermo nella zona di via Imera. Un uomo è stato colpito dai calcinacci e trasportato dai sanitari del 118 nel pronto soccorso di Villa Sofia. L’uomo è stato colpito da una fioriera in cemento che si è staccata dal balcone. Le sue condizioni sono serie. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e transennato l'area. Sono arrivati gli agenti di polizia di stato e della municipale.