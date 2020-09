Sicilia, tumore al cervello uccide in pochi mesi promessa della pallavolo

Roccalumera, Messina - Angelica Abate aveva solo 18 anni. Era una giocatrice di pallavolo promettente, con una carriera e una vita davanti. Ma questo futuro radioso le è stato portato via da un destino beffardo. Un tumore al cervello non ha lasciato scampo alla giovane siciliana. Diciotto anni e una forma di tumore cerebrale rarissima. I medici lo scoprono a febbraio e da subito Angelica dimostra tenacia e forza di volontà. Vuole combattere il male che l'ha colpita.

La famiglia di Angelica lancia una raccolta fondi: Angelica deve sottoporsi a delicatissimi e costosi interventi chirurgici in Germania per rimanere attaccata alla speranza. Vengono raccolti più di 100mila euro in soli 3 giorni e Angelica riesce a sottoporsi alle operazioni, in Italia e poi all'estero, e alle conseguenti terapie. Ma la situazione resta critica, gli effetti non son quelli sperati. Purtroppo, l'epilogo di questa storia è stato il più tragico. Angelica non ce l'ha fatta. Il Comune di Roccalumera ha indetto il lutto cittadino dopo l'annuncio della famiglia: «La nostra meravigliosa Angelica ieri sera è volata via».