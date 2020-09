Ex direttore Asp Ragusa accusato danno erariale, Procura archivia

Ragusa - La Procura regionale della Corte dei Conti ha archiviato il procedimento per maxi danno erariale aperto nei confronti dell'ex direttore amministrativo dell'Asp di Ragusa Franco Maniscalco. Era accusato di aver determinato un danno di 3.117.201,44, derivante dalla fatturazione e dal pagamento da parte dell'ASP di Ragusa "di maggiori ore lavorative rispetto a quelle effettivamente prestate" dal personale addetto al servizio di pulizia e sanificazione. Il P.M. aveva sostenuto che l'ex direttore amministrativo, pur essendo a conoscenza delle inadempienze della ditta appaltatrice, non avrebbe assunto alcuna iniziativa utile volta a scongiurare il verificarsi del danno. Il legale dell'imputato, l'avvocato Girolamo Rubino, ha chiarito che l'ex direttore amministrativo dell'ASP di Ragusa non aveva obblighi di vigilanza e controllo sulla esecuzione del contratto di appalto, funzioni specificatamente attribuite al Responsabile Unico del Procedimento ed al direttore per l'Esecuzione del Contratto. E' stata inoltre depositata documentazione che prova come l'ex direttore amministrativo non fosse a conoscenza delle irregolarità emerse. La Procura Regionale, condividendo la tesi del legale, ha disposto l'archiviazione.