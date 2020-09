Covid 19 e scuole superiori a Ragusa

Ragusa - Buongiorno,

desidero rendere partecipe questa redazione di quanto avviene presso le scuole superiori del capoluogo: assembramenti senza alcun controllo delle autorità preposte sia in fase di entrata che di uscita. Sembra che gli appelli rivolti alle autorità non abbiano avuto, ad oggi, riscontro.

Capitolo mascherine: ho sezionato una mascherina consegnata dalla scuola ed una normale chirurgica; c'è da restare allibiti.

La prima è costituita da due sottili strati di tessuto bucherellato, la chirurgica invece è formata da tre diverse tipologie di tessuto con quella centrale di materiale che sembra idrorepellente.

Possibile che nessuno indaghi su quella che all'uomo della strada appare come una gran presa in giro?

Durante il lock down si sono usati persino elicotteri per bloccare singole persone e adesso che il virus circola più che mai si consente quello che ho descritto ed altro?

Quando i ragazzi porteranno il virus nelle famiglie ci sarà mai qualcuno che pagherà per omissioni, leggerezze, incapacità di chi dovrebbe governare la cosa pubblica? Semplice quesito dell'uomo della strada!

Allego le foto delle mascherine e quelle di un'uscita incontrollata da una scuola, precisando che sono state effettuate alcuni minuti dopo l'effettiva uscita in massa.