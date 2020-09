Infermiera positiva al Covid esce di casa per andare al supermercato

Acireale - Doveva stare in casa in isolamento fiduciario e invece è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione mentre faceva la spesa in un supermercato. E come ha informato la Polizia di Catania “a rendere ancor più pesante la condotta della donna è il fatto che si tratta di un’operatrice sanitaria operante nel settore privato”.

E’ stata la Squadra Mobile a predisporre un monitoraggio dei movimenti delle persone che – risultate positive ai tamponi per la Covid-19 – vengono inserite negli elenchi predisposti dall’Azienda Sanitaria Provinciale etnea. E i poliziotti hanno incrociato la vettura della 52enne a Santa Tecla, una frazione di Acireale e l’hanno bloccata. E’ stata subito scortata, con tutte le precauzioni del caso, nella sua abitazione ed è stata denunciata per avere violato le prescrizioni relativa all’emergenza sanitaria.