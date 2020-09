Motociclista si schianta sullo spartitraffico per aeroporto. VIDEO

Catania - Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla bretella per l'aeroporto di Catania nei pressi della Tangenziale Ovest di Catania. Un motociclista di cui ancora non sono note le generalità è andato a schiantarsi contro lo spartitraffico dello svincolo per la Tangenziale stessa. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi ai primi soccorritori - alcuni automobilisti - che hanno richiesto l'intervento del 118 e delle autorità per i rilievi di rito. E' intervenuto anche un elisoccorso atterrato direttamente sul posto.

E' in corso la ricostruzione della dinamica dell'incidente ma secondo alcune testimonianze, il motociclista - che probabilmente procedeva a velocità sostenuta - è andato a schiantarsi a bordo della sua Yamaha di colore nero contro l'indicatore di direzione piazzato all'ingresso dello svincolo nel tentativo di evitare un'auto che ha fatto una manovra improvvisa per svoltare. Il delineatore è realizzato in plastica dura gialla ma è anche un attenuatore d'urto: quindi al motociclista - che ora si trova in ospedale - poteva andare anche peggio, nella speranza che il new jersey sia davvero riuscito ad attutire il colpo. Lo schianto è stato comunque molto violento.

L'incidente ha creato non pochi disagi al traffico veicolare nella zona in direzione aeroporto: la circolazione è rimasta bloccata per diverso tempo e si sono create lunghe file.