Continuità territoriale aeroporto Comiso, si aprono le buste

Comiso - Si apriranno martedì 29 settembre le buste contenenti le offerte economiche per per aggiudicare il bando della continuità territoriale sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e Comiso-Milano Linate (o Malpensa o Bergamo).

Due i concorrenti ammessi, Alitalia e Tayaranjet, per l'affidamento in esclusiva dei servizi aerei onerati.

I voli prenderanno il via il 1 di novembre prossimo e saranno posti in vendita non appena si concretizzerà il contratto con il vettore aggiudicatario.