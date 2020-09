Crozza: Di Battista? Beve cerasuolo di Vittoria! VIDEO

Vittoria - Un bell'assist di marketing territoriale quello che Maurizio Crozza (Borgoratti, Genova, 1959) ha offerto al vino cerasuolo di Vittoria nella parodia che ha fatto del leader grillino dissidente Di Battista. Maurizio Crozza nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” - in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – veste i panni di uno sconsolato Alessandro Di Battista alle prese con la più grande sconfitta del Movimento 5 Stelle: “Abbiamo perso ovunque: abbiamo perso dove sono andato io e ho parlato, dove non sono andato io e non ho parlato. Abbiamo perso in coalizione, abbiamo perso dove siamo stati moderati, dove siamo stati duri e puri, dove siamo stati ricchi e poveri… abbiamo perso pure dove non si votava!”

Che fa Di Battista? Si consola, bevendo cerasuolo di Vittoria!