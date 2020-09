In Sicilia pronto obbligo di mascherine all'aperto

Palermo - E' già sul tavolo del presidente della Regione Nello Musumeci una nuova ordinanza regionale con misure più restrittive per frenare il dilagare del coronavirus in Sicilia. Da Palazzo d’Orleans fanno sapere che non ci sarà alcun lockdown, ma almeno due novità. La prima è l'uso obbligatorio della mascherina all’aperto a qualsiasi ora del giorno e della notte. Andrà indossata a prescindere dal metro di distanza, anche quando si è soli e non ci si trova in luoghi affollati.

