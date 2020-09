Sicilia, veni l'autunnu

Catania - Primo weekend d'autunno e prima perturbazione con spiccata instabilità atmosferica in Sicilia. Da oggi cambia decisamente il clima a partire dai versanti tirrenici. Una "sterzata" dovuta alle correnti più fresche e umide di origine atlantica.

Oggi, sabato, sono previsti rovesci e temporali localmente anche intensi nell'area dello Stretto di Messina. Sporadici o del tutto assenti sui settori ionici e lungo le coste meridionali della Sicilia, in un contesto di blanda variabilità. Temperature in forte diminuzione su valori prettamente autunnali. In Sicilia, in particolare, le massime si abbasseranno di 9-12 gradi rispetto alle 24 ore precedenti. Venti ancora moderati o a tratti tesi, in rotazione tra Ponente e Maestrale, fino a regime di burrasca su Tirreno e Canale di Sicilia. Mari: Ionio mosso sotto costa, da molto mosso a localmente agitato a largo; da agitati a molto agitati il basso Tirreno e il Canale di Sicilia con rischio mareggiate lungo i litorali esposti a Ponente. La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un bollettino meteo che indica allerta gialla per il rischio idrogeologico e idraulico per temporali fino alla mezzanotte di oggi. Previsti venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. Il Comune di Palermo ha disposto in via precauzionale la chiusura di giardini e ville comunali.

Per quanto riguarda la giornata di domenica dopo una tregua effimera improntata alla variabilità, un secondo sistema frontale farà capolino sulla Campania, apportando nuovi fenomeni temporaleschi, a tratti anche intensi e associati a cumulate pluviometriche localmente abbondanti, in sul Nord Sicilia. Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco in serata.

Lunedì 28 la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su litorale ionico e litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.