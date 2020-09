Marina di Ragusa, salvato un surfista

Ragusa - Intervento di soccorso in mare degli operatori del soccorso del Presidio comunale di Protezione Civile di stanza al Porto turistico di Marina di Ragusa alle 15,30 di oggi, 26 settembre. A bordo della moto d’acqua in dotazione del Presidio, due operatori sono intervenuti nel tratto di mare antistante Piazza Torre per prestare soccorso ad un giovane che con il kitesurf si è trovato in difficoltà a causa del forte vento e del mare mosso. Il surfista è stato raggiunto e riportato in spiaggia, recuperata anche la tavola da surf.