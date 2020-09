Voli, arriva il Comiso-Cuneo

Comiso - Albastar annuncia una nuova rotta operativa da dicembre 2020 a marzo 2021, che collegherà Comiso con l’Aeroporto di Cuneo. Il collegamento, unico diretto verso il Piemonte, sarà bisettimanale, ogni giovedì (Cuneo-Comiso alle 11.25, Comiso-Cuneo alle 14) e domenica (Cuneo-Comiso alle 10.25, Comiso-Cuneo alle 13). I voli sono già prenotabili.

Membro IATA con certificazione IOSA, Albastar è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza. Con stabile organizzazione in Italia dal 2014, il vettore è stato fondato nel 2009 da imprenditori italiani e nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tour operator, broker, associazioni sportive e clientela individuale, offrendo al mercato un modello di business sempre più flessibile che prevede collegamenti di linea, on-demand e per traffico religioso. Albastar opera con una flotta di cinque B737-800NG configurati a 189 posti in classe e un B737-400 configurato a 170 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA.